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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de hayran bırakan kar manzarası havadan görüntülendi

Arnavutköy’de hayran bırakan kar manzarası havadan görüntülendi

Havadan kar görüntüsü

Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 

-Çatıların üzerindeki karlar
-Ağaçların üzerindeki karlar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’den kar manzaraları İSTANBUL

- Son günlerde megakentte etkili olan kar yağışı hayran bırakan manzaralar oluşturdu. Arnavutköy’de kendini gösteren karın ardından ilçe beyaza bürünürken oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer etkili olan kar yağışı hayran bırakan manzaralar oluşturdu. Arnavutköy’de etkili olan kar sonrası ise ilçe beyaz örtüye uyandı. İlçenin karla örtülü manzarası ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde evlerinin çatıların ve çam ağaçlarının üzerindeki karlar gözler önüne serildi. Beyaz örtünün kapladığı ilçede oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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