Arnavutköy'de fabrika yangını

-dumanların yükselmesi

-ekiplerin müdahale etmesi

-fabrika dışında bekleyen kalabalık

-detaylar



( İSTANBUL -3) İSTANBUL



- Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.





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