Arnavutköy'de fabrika yangını

-dumanların yükselmesi -ekiplerin müdahale etmesi -fabrika dışında bekleyen kalabalık -detaylar
( İSTANBUL -3) İSTANBUL
- Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
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