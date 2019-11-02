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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de fabrika yangını

alevlerden görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Alabalık Yükselen Yangına Müdahale 

-dumanların yükselmesi
-ekiplerin müdahale etmesi
-fabrika dışında bekleyen kalabalık
-detaylar

( İSTANBUL -3) İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

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