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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren katil zanlı adliyeye sevk edildi İzle

Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren katil zanlı adliyeye sevk edildi İzle

Zanlının çıkışı

Hastane Psikoloji Katil Zanlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Genel detay
--arşiv-
-Olay yeri
-Olayın yaşandığı ev
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-hastaneden görüntü
-Gazetecilerin arabaların görüntüsü
-olay yerinden görüntü
-Katil zanlısı fotosu

( İSTANBUL )- Anne ve kızının cenazesi memleketleri Muş'a gönderildi İSTANBUL

- Arnavutköy'de dün eşini ve çocuğunu boğarak öldüren katil zanlısı Mehdin Elgün, emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve kızın cenazesinin ise memleketleri Muş'a gönderildiği öğrenildi. Arnavuköy İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada dün sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehdin Elgün, kendi göğsünü jiletle kestikten sonra şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalışmıştı. Daha sonra öleceğini düşünen katil zanlısı 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen Elgün’ü boğarak öldürmüştü.Zanlı, olayın ardından kendi imkanları ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gitmiş burada da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve kızın cansız bedenlerini Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırmıştı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlı adliye ye sevk edildi. Anne ve kızın cenazesinin ise memleketleri Muş'a gönderildiği öğrenildi.
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