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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de düzenlenen hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı

Arnavutköy’de düzenlenen hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı

Hamsi ekmek dağıtımı

Hamsi Festivali Omega Festival 

-Belediye başkanının konuşması
-Horon ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de 6'ıncı geleneksel hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu- Arnavutköy’de vatandaşlar hamsiye doydu İSTANBUL

- Arnavutköy'de düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Renkli anlara sahne olan festivalde vatandaşlar hamsinin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Arnavutköy Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren STK’ların ortaklaşa düzenlediği hamsi festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bu yıl 6'ncısı yapılan festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Soğuk havaya aldırış etmeden alanı saatler öncesinde dolduran vatandaşlar hamsinin tadına bakmak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde ayrıca vatandaşlara helva ve su ikramında bulunuldu. Karadeniz ezgilerinin yer aldığı festivalde, vatandaşlar saatlerce horon oynadı. Ardından yerel sanatçılar sahne alarak alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Bazı vatandaşlar şarkılara eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
“Hamsinin bizim hayatımızda sonsuz ve özel bir yeri var onu vesile kılarak Arnavutköy’deki kardeşlerimizi bir araya topladık” Hamsi Festivalinde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “ Bugün neşeli bir gün havanın biraz soğuk olmasına rağmen Arnavutköylü kardeşlerimizle bir araya gelme maksatlı bir etkinlik gerçekleştirdik. İlçemizde yaşayan derneklerimizle beraber hamsi festivalini hamsi gününü gerçekleştiriyoruz. Hamsi bizim sofralarımızı ciddi anlamda süsleyen bir besin kaynağı aynı zamanda omega 3 değerine sahip bir besin kaynağı. Hamsinin bizim hayatımızda sonsuz ve özel bir yeri var onu vesile kılarak Arnavutköy’deki kardeşlerimizi bir araya topladık. Burada hep birlikte beraberiz hem eğleniyoruz hem ikramlarımız oluyor onun sayesinde burada toplandık” dedi.

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