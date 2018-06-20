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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy'de cinayet - İSTANBUL

Arnavutköy'de cinayet - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarArnavutköy'de cinayet - Eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdüğünü iddia eden kişi, polise teslim olduİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de polise teslim olan bir kişi, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdüğünü iddia etti.Alınan bilgiye göre, bıçakla hafif yaralanmış halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. tedavi olduktan sonra hastanede görevli polise giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E'yi boğarak öldürdüğünü, kendisini bıçakla yaraladığını iddia etti.İhbar üzerine Mehdin E'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile Ecrin E'nin cansız bedeniyle karşılaştı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.Gözaltında tutulan Mehdin E'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Cinayet 

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