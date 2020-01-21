Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

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( İSTANBUL )- Markete EYP'li saldırı İSTANBUL



- Arnavutköy'de bir markete yüzü maskeli iki kişi, iki tane el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı. Atılan iki patlayıcıdan biri kapı önünde patlarken diğeri patlamadı. Olay, akşam saat 22.00 sıralarında İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir arabayla marketin önüne gelen yüzü maskeli iki kişi, kola şişesinde hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) marketin içine attı. Marketin içine atılan patlayıcılardan biri kapının önünde büyük bir sesle patladı. Sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı Biri yaya diğeri araçla kaçtı Saldırıyı gerçekleştiren yüzü maskeli iki kişiden birinin patlama meydana geldiği sırada arabaya binerek hızlıca kaçtığı, diğer saldırganın ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Mahalle sakinleri de çıkan patlama sesinden korktuklarını ifade etti.

Polis ekipleri EYP saldırısını yapıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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