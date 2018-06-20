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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de bir baba eşi ve kızını boğarak öldürdü

Arnavutköy’de bir baba eşi ve kızını boğarak öldürdü

Olay yeri

Polis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayın yaşandığı ev
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy’de bir baba eşi ve kızını öldürdü. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor. Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy İncirliova sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden evine gelen Mehdin Elgün, evde bulunan 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen Elgün’ü boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra kendisini yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşi ve kızını öldüren zanlıyı yaralı halde buldu. Zanlı ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olayın yaşandığı eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evdeki işlemleri sürüyor.
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