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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de belediye otobüsü tarlaya uçtu: 2 yaralı Haberi

Arnavutköy'de belediye otobüsü tarlaya uçtu: 2 yaralı Haberi

Kaza yapan otobüsten görüntü

Polis Hastane Belediye Otobüsü Direksiyon Trol 

-Yolcu ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü tarlaya uçtu. Kazada otobüs içinde savrularak yaralanan bir kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, Arnavutköy Hadımköy Esenyurt bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Arnavutköy'den Yenibosna'ya seyir halinde olan belediye otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcuların olduğu otobüs kaldırımı aşarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Otobüsün camları kırılırken içeride savrulan bir kadın ve çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kadınla çocuk olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kaza tutanağı tuttu. Yaşanan kaza sırasında otobüste olan bir vatandaş ise yaşananları anlattı.
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