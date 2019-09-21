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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesi - İSTANBUL Haberi

Arnavutköy'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesi - İSTANBUL Haberi

- Zanlının sevkiArnavutköy'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesi - Ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi - Zanlı üvey kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki bir evde Kadir Açıkalın (42), Kader Aydın (42), Serkan Aydın (26) ve Nazlıcan Açıkalın'ın (9) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Veysel Aydın'ın (23) sorgu işlemleri yapıldı.Perşembe günü ağabeyi, annesi ve üvey babasının başına tabancayla ateş ederek, ardından okuldan dönen üvey kardeşinin ise boğazını bıçakla keserek öldüren zanlının, cesetler kokmasın diye üzerilerine şampuan döktüğü anlaşıldı.Darıca'da yakalanan ve üzerinde olayda kullandığı suç aleti tabanca da bulunan zanlının ifadesinde ailesiyle devamlı tartışma içinde olduğunu, kendini dışlanmış hissettiğini ve evden ayrılıp babasıyla iş kurmak için bankadan çektiği kredinin taksidini ödeyemeyince de bunalıma girdiğini söylediği belirtildi.Üvey kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de kaydedilen Arnavutköy'de özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan zanlı Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

Hastane Güvenlik Görevlisi Üvey Baba Akalan Osmanpaşa 

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