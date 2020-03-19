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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Arnavutköy’de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Arnavutköy’de gündüz vakti kimseye aldırış etmeden binaya giren hırsızın ayakkabıları çalma görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde kimseye aldırış etmeden binaya giren bir kişi, güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Sabah evlerinden dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar ayakkabılarının çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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