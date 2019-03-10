Arnavutköy’de 43 saniyede televizyon hırsızlığı kamerada İzle

-Hırsızlık anı

-Zanlıların iş yerine araçtan inip koşarak gelmesi

-Şüphelilerin iş yerini levye ile açıp girmesi

-İçeri giren zanlıların LCD televizyonu ile çıkıp koşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy’de akşam saatlerinde demir parmaklıkları kırarak girdikleri işyerinden 43 saniyede LCD televizyon çalan hırsızlar, komşu binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Eşkalleri belirlenen şüphelilerden biri yakalandı. Alınan bilgiye göre, 27 Ocak’ta akşam saatlerinde biri ‘gözcü’ olmak üzere 4 hırsız, ilçeye bağlı Merkez Mahallesindeki bir işyerine gece yarısı bir otomobille gelerek demir parmaklıkları kırıp içeri girdi. Biri gözcülük yapan şüphelilerden 3’ü girdikleri işyerinden 43 saniyede LCD televizyon çalıp geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı komşu binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, şikayet üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin eşkalini tespit ederek çalışma başlattı. Hırsızlık zanlılarından M.A., olaydan bir ay sonra 26 Şubatta Bolluca Mahkemesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandıktan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen M.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı şahısların farklı zamanlarda mahalledeki başka ev ve işyerlerine de hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edildi. Öte yandan 40 gün önce meydana gelen hırsızlık olayı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, gece saat 23:47 sıralarında beyaz bir otomobille işyerine gelen şüpheliler, demir levye ile açtıkları kapıdan girip 43 saniye içinde LCD televizyonunu alıp çıkıyor. Bu sırada şüpheliler içeri girerken 1 şüphelinin ise ‘gözcülük’ yapması dikkat çekiyor.

