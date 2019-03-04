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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de, 3 kişinin öldüğü hat kavgasında 3 kişi gözaltına alındı İzle

Arnavutköy’de, 3 kişinin öldüğü hat kavgasında 3 kişi gözaltına alındı İzle

ARŞİV-

Çatışma Akalan Silahlı Çatışma Hat Kavgası Harekete Geç 

--Olay yerinden görüntüler
--Olay yeri inceleme
--Hastane önü görüntüleri
--Genel ve detaylar
-- Fotoğraflar
-- Olay anında havaya sıkılan silah seslerinin görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan hat kavgası ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Yapılan operasyonda olaya karıştıkları tespit edilenlerden 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan düğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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