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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de 11 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın havadan görüntülendi

Arnavutköy’de 11 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın havadan görüntülendi

Yangının havadan görüntüsü

Kaynak Makinesi Tahkikat Jandarma Büyükbaş Hayvan Yangına Müdahale 

-Yanan hayvanlar
-Ahırdan detay
-Olay yeri

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda çıkan yangında, 11 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Arnavutköy’e bağlı Baklalı köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Sabah saatlerinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim yeri hazırlıkları sırasında kaynak makinesinde çıkan kıvılcımlar yan tarafta bulunan ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada ahırda bulunan hayvanları da çıkartmak için seferber olan köylüler bir kısım hayvanı ahırdan çıkartırken, yangının büyümesiyle 11 büyükbaş hayvan içeride kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak içeride bulunan 11 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken jandarma ekipleri de yangınla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, yangın alanı drone ile havadan görüntülendi.
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