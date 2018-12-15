Arnavutköy Belediyesi'nden üniversite öğrencilerinin ailelerine büyük destek

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy Belediyesi “Aileye Destek, Eğitime Destek” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasında, 3 bin 76 aileye eğitim yardımında bulunuyor. Eğitim yardımının ilk taksitinin Aralık ayı içerisinde yatacağı müjdesi, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından vatandaşlara verildi.

Arnavutköy Belediyesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yaptığı eğitim yardımlarının yanı sıra üniversiteyi kazanmış ve üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin ailelerine tam destek oluyor. Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Arnavutköy İlçesi’nden il içi ve il dışında eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencisinin ailesine, eğitim yardımında bulunuyor. 3 bin 76 aileye yapılan yardım, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak. Arnavutköy Belediyesi tarafından banka hesaplarına yatırılacak yardım desteği, 3 taksitte toplamda bin 800 TL olarak, ailelerin hesaplarına geçecek. Eğitim yardımının ilk taksitinin Aralık ayı içerisinde yatacağı müjdesi, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından vatandaşlara verildi.

Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan salonda gerçekleştirilen Aile Destek Eğitim Programına, yardım hakkı kazanan aileler katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan ise ailelere çocuklar üzerinde nasıl bir davranış sergilenmeli konusunda konuşma yaptı. “Bu Yıl 3 Bin 76 Ailemize Eğitim Yardımı Sağlıyoruz” "Her sene düzenlediğimiz aile eğitim yardımının bu sene de startını verdik" diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Aile Eğitim Yardım programımızda, Arnavutköyümüzün değerli aileleri bizleri yalnız bırakmadı. Bu yıl 3 bin 76 ailemize eğitim yardımı sağlıyoruz. Her bir ailemize 1 bin 800 TL olmak kaydı ile 3 bin 76 ailemiz bu sosyal yardımdan yararlanacak. Yaptığımız bu aile eğitim yardımında çocuklarımıza geleceklerini inşa etmede büyük katkısı olacak” diye konuştu.

Aile Eğitim Yardımı alan Elektronörofizyoloji Bölümü öğrencisi Merve Yılmaz, "Yapılan bu Aile Eğitim Yardımı biz öğrencilere çok büyük destek oluyor. Arnavutköy Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Aile Eğitim Yardımının diğer taksitleri ise Mart Ayı Sonu ve Mayıs Ayı sonunda vatandaşların hesaplarına yatacağı, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açıklandı. (ÖY-

