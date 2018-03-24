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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nden yaşlılara ziyaret

Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nden yaşlılara ziyaret

yaşlılardan görüntü

Ayetler Emekli Memur Eziler Öğretmen Ameliyat 

-röportajlar
-genel ve detay

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, Yaşlılar Haftası nedeniyle Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’ni ziyaret etti. Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılar Haftası’nda Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri ve kursiyerleri, Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinlik kapsamında Kadın Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri ve kursiyerleri AYEM binasını gezerek birimler hakkında bilgi aldı. Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgut Baran, Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ile birlikte ‘Yaşlılar Haftası’ münasebetiyle Yaşlı ve Engelli Merkezi’ni ziyaret ettiklerini dile getirerek, “Burada hizmet alan yaşlılarımızla kursiyerlerimiz bir araya getirdik. Hem belediyemizin yaşlılara yaptıkları hizmetleri yakından görmeleri açısından hem de Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin etraflarındaki insanları, kendi mahallesinde bulunan yaşlıları buraya kanalize etmesi ile alakalı bir yardımları olması açısından yararlı bir ziyaret oldu” dedi.
“Afrin’deki askerlerimiz için şapkalar ve bereler yapıyoruz” 16 yıldır Halk Eğitim Merkezi’nde Uğraş terapisi öğretmenliği yapan, 2 yıldır da AYEM’de gönüllü olarak çalışan Kader Saraslan, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nin Yaşlılar Merkezi’ni ziyaretinden memnun olduğunu söyledi.

Yaşlılar haftası nedeniyle Kadın Kültür Merkezi’nin ziyaretlerine geldiğini belirten Saraslan:“Burada yaşlılar ile birlikte uğraş terapisinde örgüler yapıyoruz. Çeşitli materyallerden işler yapıyoruz. Geri dönüşümler yapıyoruz. Yaptığımız örgüleri kimsesizler çocuklar yurtlarına veriyoruz. Sokak çocuklarına hediye ediyoruz. Bazı yaşlılarımızda kendi torunlarına yapıyor. Şimdi de Afrin’deki askerlerimiz için şapkalar ve bereler yapıyoruz. Bunun dışında yaşlılarımızı gezilere götürüyoruz. Yemeklere götürüyoruz. Onların bakımlarını yapıyoruz. Sağlık sorunları ile ilgili yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.
“Çok ilgi gösteriyorlar” 62 yaşındaki emekli memur ve AYEM’den hizmet alan Saniye Akcan ise: “7 defa ameliyat oldum. Şikayetlerim nedeniyle AYEM’deki arkadaşlar yardımcı oldular bana. Çok teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun. Sabahları evden alıp eve getiriyorlar. Akşamları burada ilgileniyorlar. Sevgiye ilgiye ihtiyacımız olduğu için çok ilgi gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyorum AYEM’e” ifadelerini kullandı.
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