Arnavut yetim çocuklardan yaşlılarevi ziyareti - TİRAN

: - Ali Demi Yaşlılar Evi'nden görüntüler - Yaşlılara çiçek takdimi - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük'ün konuşması - Yetim çocukların, şiir, şarkı ve halk oyunları içeren programında görüntüler - ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın konuşmasıArnavut yetim çocuklardan yaşlılarevi ziyareti - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve ALSAR Vakfı iş birliğinde, vakıf himayesindeki yetim çocuklar ve yaşlılar bir araya geldiTİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğiyle, Arnavutluk 'un başkenti Tiran'daki Ali Demi Yaşlılar Evi'ne ziyaret gerçekleştirildi. ALSAR Vakfının himayesindeki yetim çocuklar ve yaşlıların bir araya geldiği "Kuşakların Buluşması" temalı ziyarete, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği çalışanları ve eşleri ile ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve Yaşlılar Evi Müdür Yardımcısı Klodjana Baxho katıldı. Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, büyükler ve çocukları buluşturmak, sevgi ve saygı çerçevesinde nesiller arasında bir köprü kurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
"Kuşakların Buluşması" temalı ziyaretleri düzenli hale getirmeyi arzuladıklarını dile getiren Yörük, "Yaşlılarımız, ailelerimizin birleştirici çatıları, gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımızdır. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir." diye konuştu. Yaşlılar Evi Müdür Yardımcısı Baxho da kurumu adına ziyarete katılanlara ve yıllar boyu verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.ALSAR Vakfı Başkanı Gurra ise başında bulunduğu kurumun yıllarca Arnavut toplumunun farklı kesimlerine yönelik insani yardım kampanyaları düzenlediğini aktardı.Yaşlılara hitaben, "Dede konumunda olan sizlere getirdiğimiz çocuklar ile beraber vakit geçirip sizi sevindirmek istedik." diyen Gurra, şunları kaydetti:"Kurumunuz için bizlere gelen talepleri bugün yerine getirmiş olduk. Bundan sonra sizin yanınızda daha fazla olmaya çalışacağız. Torunlarınızı ve gençliğinizi hatırlamanız için eğlenceli faaliyetler yapmaya çalışacağız. Yaşlandığımızda başkalarının bizlere sahip çıkması için bizim de sizlere sahip çıkmamız lazım."ALSAR Vakfı himayesindeki yetim çocukların, şiir, şarkı ve halk oyunlarıyla yaşlılara yönelik küçük bir program da icra ettiği ziyarette, Büyükelçilik temsilcileri, yaşlılarevine elektrikli ısıtıcı, televizyon ve müzik çalar gibi çeşitli eşyalar da hediye etti.