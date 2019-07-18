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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Armut toplarken yüksek gerilime kapılan şahıs hayatını kaybetti Video

Armut toplarken yüksek gerilime kapılan şahıs hayatını kaybetti Video

olay yerinden görüntüler

( RİZE ) RİZE

Elektrik Akımı Yüksek Gerilim Zabıta Memuru Memur Zabıta 


- Rize’nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı. Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybettiği daldan indirildi. Olayla ilgili inceleme naşlatıldı. (HFD-ÖS-Y)
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