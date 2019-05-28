Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar - MANİSA

Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar - MANİSA

- Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar - Binadan görüntü - İtfaiye aracından görüntü - Balkondaki çocuklar - Çocukların polis aracına binmesiArkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılarMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşları tarafından kilitlendikleri evde mahsur kalan 2 çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden Mihriban Kutlu (13), evlerine davet ettiği arkadaşları Sılanur Tırıl (14) ve Rabia Çimen (15)'in üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar evin kapısı kırılarak kurtarıldı.Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Aracı Mahsur Kaldı Polis Nadan 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı