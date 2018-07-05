Arkadaşları kaybolan Ufuk için dua ettiler İzle

-Kurstan ufuk için anons yapılması

-Çocuklar dua ederken

-Çocuklar kurs görürken

-Çocuklar ile röp.

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( HATAY -ÖZEL)- Hatay'da 5 gün önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama tarama çalışmaları sürüyor- Camiilerden Ufuk için anonslar yapılıyor HATAY



- Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın bulunması için arkadaşları dua etti. Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 gün önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama tarama çalışmaları sürerken Arpalıuşağı Mahallesi'nde Kuran Kursuna giden arkadaşları camide Ufuk'un bulunması için dua ettiler. Arkadaşları için dua eden çocuklar, Ufuk Tatar'ın bulunmasını istediklerini belirterek, "Köyümüzde kaybolan Ufuk için Kuranı Kerim okuyoruz ve onun için hep birlikte dua ediyoruz. İnşallah Ufuk en kısa sürede bulunur ve ailesine kavuşur" diye konuştular.

