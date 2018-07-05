Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Arkadaşları kaybolan Ufuk için dua ettiler İzle

Arkadaşları kaybolan Ufuk için dua ettiler İzle

Kuran kursundan detay

Allah 

-Kurstan ufuk için anons yapılması
-Çocuklar dua ederken
-Çocuklar kurs görürken
-Çocuklar ile röp.
-Arşiv

( HATAY -ÖZEL)- Hatay'da 5 gün önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama tarama çalışmaları sürüyor- Camiilerden Ufuk için anonslar yapılıyor HATAY

- Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın bulunması için arkadaşları dua etti. Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 gün önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama tarama çalışmaları sürerken Arpalıuşağı Mahallesi'nde Kuran Kursuna giden arkadaşları camide Ufuk'un bulunması için dua ettiler. Arkadaşları için dua eden çocuklar, Ufuk Tatar'ın bulunmasını istediklerini belirterek, "Köyümüzde kaybolan Ufuk için Kuranı Kerim okuyoruz ve onun için hep birlikte dua ediyoruz. İnşallah Ufuk en kısa sürede bulunur ve ailesine kavuşur" diye konuştular.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı