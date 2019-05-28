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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Arkadaşları kapıyı kitleyip gitti, küçük kızlar evde mahsur kaldı

Arkadaşları kapıyı kitleyip gitti, küçük kızlar evde mahsur kaldı

1-DET.GÖR

( MANİSA ) MANİSA

Çilingir Mahsur Kaldı Polis Küçük Kız 


- Turgutlu'da evlerine davet ettiği arkadaşlarını kapıyı kitleyerek evden kaçan küçük kız, arkadaşlarına zor dakikalar yaşattı. Mahsur kalan kızları çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşları tarafından kilitlendikleri evde mahsur kalan 2 çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şehitler Mahallesi Kılavuz Sokakta ikamet eden M.K. (13), evlerine davet ettiği arkadaşları S.T. (14) ve R.Ç. (15)'in üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı. Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar çilingirin kapıyı açması sonucu kurtarıldı. Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İLK-
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