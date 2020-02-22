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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor İzle

Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor İzle

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta yürümede güçlük problemi yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Mustafa tedavi olup arkadaşları gibi koşup oyunlar oynamak istiyor SİVAS

- Sivas’ta yürümede güçlük problemi yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Mustafa tedavi olup arkadaşları gibi koşup oyunlar oynamak istiyor.Sivas'ta Esentepe Mahallesi 19. sokakta müstakil bir evde yaşayan Orhan (42) ve Emine Öztürk (38) çiftinin 13 yaşındaki çocukları Muhammet Mustafa, yaklaşık 4 yıl önce sebebi bilinmeyen bir nedenle yürüme problemi yaşamaya başladı.
Aile, çocuklarını kentte bulunan hastanelere götürdü. Sivas'taki hastanelerde yapılan tetkiklerde Muhammed Mustafa'nın neden yürüme zorluğu çektiği tespit edilemedi. Maddi imkansızlıklar da yaşayan aile çocuklarının yürüme zorluğu yaşamasındaki nedenin bulunup tedavi edilebilmesi için mücadele ediyor. Tek başına ve birinin yardımı olmadan yürümekte zorlanan Muhammed Mustafa ise bir an önce tedavi olup, arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor.Baba Orhan Öztürk, çocuğunun biran önce düzelip diğer çocuklar gibi koşup oynamasını istediğini ifade ederek, “Çocuğumun yürüme güçlüğü başladı.
Yürüme güçlüğü başladığından dolayı Sivas’ta ortopedi bölümünde hastaneye götürdük. Burada gerekli tahliller yapıldıktan sonra çocuğumda bir şey olmadığını söylediler. Sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesine havale ettiler. Kayseri Erciyes Üniversitesinde çocuğuma bir randevu verip tekrar geri gönderdiler. İkinci bir defa gitmemde çocuğumun tahlilleri yapıldı. Ancak bir tespitte bulunulamadı. Ben çocuğumun biran önce düzelip diğer çocuklar gibi koşup oynamasını istiyorum” dedi.
Koşup, oyun oynayıp zıplamak istiyorYürüme güçlüğü çeken Muhammed Mustafa, arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, “Yürüme güçlüğü var. Ayaklarım bir birine takılıp düşüyorum. Tedavi olmak istiyorum. Koşup, oynamak, top oynamak ve hoplayıp zıplamak istiyorum” diye konuştu.
Anne Emine Öztürk ise çocuğunun biran önce iyileşmesini istediğini söyleyerek, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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