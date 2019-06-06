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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü

Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü

denizden çıkartılan gence ilk müdahale

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Cankurtaran 112 Acil Servis 

-ambulansa alınması
-arkadaşları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından son anda fark edilen genç, denizden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Olay bu sabah Alanya İncekum Plajlarında bulunan Arena Halk Plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte denize giren Serkan K. (22) isimli genç bir anda denizde batıp çıkmaya ve çırpınmaya başladı.
Birlikte yüzdüğü arkadaşları tarafından fark edilen genç, arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine plajda bulunan cankurtaran tarafından denizen çıkartılıp sahile getirildi.
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından da olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karacan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (JA-
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