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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Arkadaşları, damadın başında onlarca yumurta kırdı İzle

Arkadaşları, damadın başında onlarca yumurta kırdı İzle

Yumurta kırılması

Yumurta Kahkaha İlginç Görüntü Riva Kına Gecesi 

-Vatandaşların o anları çekmesi
-Kına gecesinden görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kına gecesinde damadı yumurtaya buladılar İSTANBUL

- Adıyamanlı Mustafa Şahin ve Eda Şahin çiftinin kına gecesi ilginç görüntülere sahne oldu. Damadın yakınları adetlere göre, Mustafa Şahin’in evlenerek aralarından ayrılması nedeniyle genç damadın başında onlarca yumurta kırdı. Adıyamanlı Mustafa Şahin ve Eda Şahin çifti geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Çiftin 8 Aralık’ta gerçekleşen kına gecesi ise ilginç görüntülere sahne oldu. Kına gecesinde damadın yakınları, Mustafa Şahin’in evlenerek aralarından ayrılması nedeniyle adetlerine göre genç damadın başında onlarca yumurta kırdı. Damadın yumurta kırılmasını gülerek karşıladığı o anlar salondakileri kahkahaya boğdu. Kimi vatandaşlar damadın o anlarını cep telefonlarıyla kaydederken kimileri de o anları gülerek izlemekle yetindi. Damadın başında yumurta kırılması geleneğinin, evlenilen kişinin kötü huylarının yumurta gibi akıp gitmesi için yapıldığı rivayet ediliyor.
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