Arkadaşının üzerine otomatik tüfekle ateş açtı...Silahlı saldırı kamerada

-saldırı anı ve sonrası

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-Açık isim; İlyas Karais - şüpheli Hakan Baltacı



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir şahıs, iş yerinde bulunan arkadaşının üzerine otomatik tüfekle ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarında saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 20.50 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Sokak meydana geldi. İlyas K., tarihi kapalı çarşıda bulunan konfeksiyon dükkanında iken arkadaşı olduğu iddia edilen Hakan B., elinde otomatik tüfekle iş yerinin önüne geldi. Müşterilerin de bulunduğu iş yerine 3 el ateş eden Hakan B., olay sonrası kaçtı. Açılan ateş sonrası İlyas K., beline ve bacağına aldığı kurşunla yaralandı. Kapalı çarşı devriye polisinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan İlyas K., 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlyas K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan Hakan B., polis ekiplerince yakalandı.

