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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü... O anlar kamerada Haberi

Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü... O anlar kamerada Haberi

Genç kızın düşme anı güvenlik kamerası

Genç Kız Güvenlik Kamerası Asansör Boşluğu Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

-Olayın yaşandığı bina detay
-Kızın fotoğrafı

( KONYA )- Konya'da üniversiteli genç kızın arkadaşı tarafından itilmesinin ardından asansör kapısının açılmasıyla boşluğa düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA

- Konya’da üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı tarafından itildiği sırada asansör kapısının açılması sonucu boşluğa düştü. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay, 25 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tuğçe Ülkü Gürbüz (24), aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile gece saatlerinde arkadaşlarının oturduğu binaya geldi. İki arkadaş arasında apartmanın birinci kat apartman koridorunda bulundukları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Kafes, arkadaşını tutarak asansör kapısına doğru savurdu. Kapının aniden açılmasıyla Tuğçe Ülkü Gürbüz asansör boşluğuna düştü. Genç kızın düşmesi üzerine arkadaşı, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Genç kız, apartman sakinleri ve sağlık görevlileri tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Genç kız, hemen olay yeri yakınındaki Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Gürbüz'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri Mustafa Kafes’i gözaltına aldı. Kafes'in ifadesinde, olay anında sinirli olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kafes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İY-FM-
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