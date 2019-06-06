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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Arkadaşını yaralayıp 2 iş yerini canı sıkıldığı için kurşunlamış

Arkadaşını yaralayıp 2 iş yerini canı sıkıldığı için kurşunlamış

zanlının emniyet çıkışı

Hastane Boşanma Sebebi Akalan Gesi 

-araca bindirilmesi
-aracın gidişi
-emniyet dış detayı
-arşiv görüntü(röportaj,olay yerinden detaylar)

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna “Canım sıkıldı” cevabını verdi. Olay, 24 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 13 yıllık eşinden boşanan Murat G. (32), önce çocukluk arkadaşı Murat A.’yı silahla yaraladı. Kalçasından yaralanan Murat A., hastaneye kaldırılırken şüpheli Murat G. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler Murat G.’yi ararken Murat G. bu sefer de boşanmasının sebebi olarak gördüğü ağabeyinin Küçüksanayi Mahallesi’nde bulunan iş yerine geldi. Burada ağabeyi ve yengesi içerideyken iş yerine kurşun yağdıran Murat G. bir başka iş yerine daha kurşun sıktı. Polisler tarafından aranan şüpheli yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında neden yaptınız sorusuna “Canım sıkıldı” cevabını verdi.
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