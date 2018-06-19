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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı - KOCAELİ

Arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Genel görüntüler KOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Bekirdere Mahallesi'nde, Sebahattin Akdeniz (48) ile yakın arkadaşı M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, arkadaşı Akdeniz'i silahla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.K'yi bir süre sonra gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık Ekipleri 

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