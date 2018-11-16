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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Arkadaşını parasını almak için öldürmüş - KONYA Haberi

Arkadaşını parasını almak için öldürmüş - KONYA Haberi

- Polislerin incelemesi - Şüphelinin gözaltına alınması - Konya 'da park halindeki araçta, bıçakla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı gözaltına alındı - Şüphelinin ifadesinde, arkadaşının parasını almak için cinayeti işlediğini, ardından aracı yıkamaya çalıştığını söylediği öğrenildiKONYA (AA) - Konya 'da bir kişinin park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta, park halindeki hafif ticari araçta, 48 yaşındaki Erdal Yıldırım'ın 20 bıçak darbesi ile öldürülmesiyle ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, Yıldırım'ın merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde işlettiği tekel bayisine, öldürülmeden bir gün önce kimlerin girip çıktığını inceledi.Yıldırım'ın arkadaşı Muhammet Sami Taş'tan (24) şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. - Cinayet 6 saatte çözüldüPolis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Taş'ı merkez Selçuklu ilçesindeki otogar civarında bir restoranda gözaltına aldı. Taş'ın ellerinde kesikler olduğunu gören polis, şüpheliyi emniyete götürdü.Farklı olaylardan 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilen Taş, polisteki ifadesinde, iş yerini kapattıktan sonra Yıldırım'ın aracı ile bir süre gezip, alkol aldıklarını, ardından cebindeki paraları istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.Paraları vermemesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldırım'ı bıçakladığını anlatan Taş'ın, "Yıldırım'ı öldürdükten sonra, araçla Bosna Hersek Mahallesi'ne götürdüm. Burada arabayı yıkamaya çalıştım, fakat araç kanla doluydu. Telefonunu ve paraları alarak kaçtım. Üzerimdeki kanlı giysileri de çöpe attım. Eve gitmedim, sabaha kadar dışarıda dolaştım." dediği belirtildi.Taş'ın ifadesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin tarif ettiği yerde kanlı giysileri buldu.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Tekel Bayisi Ticari Araç Polis Ekipleri Cinayet 

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