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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş

Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş

Gömülü bulunduğu alandan kareler

Hastane Jandarma Cinsel İstismar Akalan Devlet Hastanesi 

-Hastaneden detaylar

( TEKİRDAĞ )- Toprağa gömüp lastik tekerle kapatmış TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Aralık ayından beri kendisinden haber alınamayan Afganistan uyruklu şahsın toprağa gömülü üstü lastik tekerle kapatılmış cesedi bulundu. Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesinde 24 yaşındaki Afganistan uyruklu H.K. isimli şahıs, kendisine cinsel istismarda bulunan bir şahsı boğazından bıçaklayarak öldürüp araziye gömdüğünü iddia ederek jandarmaya müracaat etti. Bunun üzerine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda kimliği belli olmayan erkek cesedi bulunarak gerekli soruşturma ve araştırma işlemleri başlatıldı. H.K. isimli şahıs yaklaşık dört ay önce 26 yaşındaki soyadı henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Norullah isimli şahıs ile birlikte H.B. uyruklu Afganistan uyruklu şahsın da kendisine alkol verip uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğu, ancak olay günü yanında sadece maktulün olduğu, tekrar istismar etmek istediği bunun üzerine kavga ettiklerini öne sürdü. H.K. daha sonra Norullah’ı bıçaklayıp öldürdükten sonra araziye gömdüğünü söyledi.

Şahısların Kızılpınardaki hayvan çiftliklerinde çalıştıkları tespit edilerek, savcı talimatıyla daha önce istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli de yakalanarak karakola götürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve şüphelinin olay günü üzerindeki kıyafetleri çalıştığı çiftlikte bulunarak inceleme yapılmak amacıyla muhafaza altına alındı. Öte yandan şahısların çalıştığı çiftlik sahipleri de ifadelerinin alınması için karakola getirildi.
Ayrıca 3 Afganistan uyruklu şahsın yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı da öğrenildi. Gömülü olduğu yerden çıkarılan Afganistan uyruklu şahsın cesedi devlet hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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