Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu - ORDU

Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu - ORDU

- Boğulan gencin denizden çıkarılması - Tekneye alınması - Kalp masajı yapılmasıArkadaşını kurtarmak isterken boğulduORDU (AA) - Ordu 'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isteyen genç, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Perşembe ilçesi Yason Burnu mevkisine bir grup arkadaş serinlemek için denize girdi.Bir süre yüzen gençlerden Yunus Emre Aktaş, denizde akıntıya kapıldı. Arkadaşının denizde akıntıya kapıldığı gören Deniz Taş ise yardıma koştu.Bu sırada Deniz Taş'da akıntıya kapılarak, suda kayboldu.Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan iki arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan Deniz Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, tedavisi devam eden Yunus Emre Aktaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Masaj Sudan 

İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı