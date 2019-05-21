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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Arkadaşını 8 kurşunla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

Arkadaşını 8 kurşunla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Bursa’da evine gitmek için yolda yürüyen arkadaşının önünü araçla kesip 8 yerinden silahla vuran zanlı saklandığı yerde bir arkadaşıyla beraber yakalandı. Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen saldırgan, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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