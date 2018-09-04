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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Arkadaşa son bakış... İnşaat işçisi inşaat alanında ölü bulundu

Arkadaşa son bakış... İnşaat işçisi inşaat alanında ölü bulundu

İnşaattaki yerde yatan ceset

Kaka İnşaat Alanı Asansör Boşluğu 

-Cesede bakan arkadaşları
-cesedin götürülmesi
-detaylar

( TRABZON )- Yerde cansız yatan arkadaşlarını uzun süre bakakaldılar TRABZON

- alışan inşaat işçisi inşaat alanında ölü bulundu. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise yerde cansız yatan arkadaşlarını görünce olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadılar. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Kaymakamlık binası inşaatında çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Ömer Üren (27) inşaat binası içinde ölü bulundu. 6 gün önce işe başladığı ve evli olduğu öğrenilen işçinin, inşaat alanında bulunan 8 metrelik asansör boşluğuna düştüğü belirlendi. Sabah inşaat alanına gelen işçiler tarafından bulunan Ömer Üren’nin dün akşam saatlerinde iş bitiminden sonra düştüğü tahmin edilirken, arkadaşlarının cansız bedenini gören arkadaşları ise uzun süre olayın şokunu üzerlerinden atamadılar. Ölen işcinin cesedi, olay yeri ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin araştırılması üzerine için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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