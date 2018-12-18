Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

dökülen hamsilerin toplanışı

( BURSA )- 15 ton hamsi dökülen karayolu ulaşıma kapandı BURSA

Trol 


- Bandırma'dan Samsun'a götürülmek üzere yola çıkan 15 ton hamsi yüklü tırın, İznik Çevre Yolunda arka kapağı açıldı. Açılan kapaktan dökülen hamsiler sonucu, İznik-Adapazarı karayolu hamsi deryasına döndü. Yola dökülen hamsiler İznik Belediyesi ekiplerince kepçe ile toplanarak kamyonlara yüklendi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan yüklenen 15 ton hamsiyi, Samsun'a götürmek üzere yola çıkan Ferhat Altun kontrolündeki 56 AFK 72 plakalı tırın arka kapağı, İznik Çevre Yolu Adapazarı yol ayrımında açıldı. 15 ton hamsi açılan kapaktan dökülerek karayolunu kapladı. Olası bir kazayı engellemek için kapanan karayolunda trafik ekipleri önlem alırken, İznik Belediyesi ekipleri yola saçılan balıkları kepçe ile toplayarak kamyonlara yükledi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından hamsiler kamyonlara yüklenerek karayolu tekrar trafiğe açıldı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı