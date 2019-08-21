Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arjantin ve Peru’nun Ankara Büyükelçileri Başkan Mansur Yavaş’ı ziyaret etti İzle

Arjantin ve Peru’nun Ankara Büyükelçileri Başkan Mansur Yavaş’ı ziyaret etti İzle

görüntüler ise “FTP” adresine konuldu…

( ANKARA ) ANKARA

Belediye Başkanı Diplomat Hatıra Fotoğrafı Büyükelçiler Harekete Geç 


- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, büyükelçi ziyaretleri devam ediyor. Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte, Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarılar diledi. Elçiler’den Başkan Yavaş’a övgü Arjantin Büyükelçisi Jorge Alenjandro Mastropietro Başkan Yavaş’a, “Büyük bir başarıyla çıktığınız seçimlerden dolayı sizi tebrik ederim. Siz elinizden geleni yaptınız halk da sizi destekledi. Bu demokrasi için çok güzel bir gelişme oldu” dedi.
Peru ile Türkiye arasındaki büyükelçiliklerin 9 yıl önce açıldığı ve o günden itibaren de ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin geliştiğini belirten Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte ise, “Türkiye de bir çığır açan, bir dönemi değiştiren belediye başkanı ile görüşmekten dolayı çok mutluyum” dedi.
Başkan Yavaş’tan Peru Ve Arjantin’e kardeş şehir önerisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in Başkent’i Buones Aires ve Peru’nun Başkent’i Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı. Ankara tanıtımına öncelik Peru ve Arjantin Büyükelçilerine Başkent’te yapmayı planladıkları projeleri de anlatan Başkan Yavaş, Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle de iş birliği yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Bilişimin sektöründe çalışmalarımız var. Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerle iş birliği yapabilirsek en kolay ticaret bu olur. Türkiye’den bahsedildiğinde ilk akla gelen şehirler İstanbul ve Antalya’dır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı layık olduğu yerde, dünyadaki en önemli başkentlerin arasında görmek istiyoruz. Bunun için de kendi değerlerimizle öne çıkıp Ankara’yı tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle tanıtmak istiyoruz.” “Lima’da Atatürk büstü var” Lima ve Ankara arasında bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Peru Büyükelçisi Boluarte, Lima’da bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün büstünün olduğu söyledi.

Lima’yı ziyaret ettiği takdirde Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirmenin kendisi için de büyük bir mutluluk olacağını belirten Başkan Yavaş, “Lima’yı ziyaret ettiğimizde ilk uğrayacağımız yer orası olacaktır” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı