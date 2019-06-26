Arjantin Cumhurbaşkanı Macri, Endonezya'da - BOGOR İzle
: - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin basın toplantısı - Başkan Widodo'nun Macri'ye forma ve futbol topu hediye etmesiBOGOR (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ikili görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
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