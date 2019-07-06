Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı - KOCAELİ
- Karayolundaki araç yoğunluğundan görüntü - Sürücüyle röportajArızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de bir tırın arızalanması nedeniyle D - 130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı tır, tali yoldan D - 130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı.Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.Trafiğe kapatılan D - 130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu.Tır ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü.Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
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