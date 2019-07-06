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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı - KOCAELİ

Arızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattı - KOCAELİ

- Karayolundaki araç yoğunluğundan görüntü - Sürücüyle röportajArızalanan tır kara yolunda ulaşımı aksattıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de bir tırın arızalanması nedeniyle D - 130 kara yolunun İzmit istikametinde trafikte aksama yaşandı.Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı tır, tali yoldan D - 130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı.Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.Trafiğe kapatılan D - 130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu.Tır ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü.Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Polis Güvenlik Önlemi Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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