Arızalanan otobüs duvara çarparak durabildi

-otobüsün başka otobüse bağlanması ve çekilmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Freni boşalan otobüs geri geri giderek duvara çarptı DENİZLİ



- Denizli’de arıza yaptıktan sonra frenleri boşalan otobüs kendi kendine harekete ederek duvara çarparak durabildi. Otobüsün o esnada boş olması ise olası facianın önüne geçti. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 sokakta meydana geldi. M.K., idaresinde bulunan 20 BL 273 plakalı otobüs seferini tamamlamak üzereyken motor kısmından gelen dumanı fark etmesi üzerine aracı park ederek servis istedi. Bu sırada otobüsün frenlerinin boşalması üzerine araç bir anda geri geri gitmeye başladı.

Otobüsü durdurmaya çalışan M.K.’nin çabaları boşa çıkınca araç duvara çarparak durabildi. Otobüsün içerisinde yolcuların bulunmaması ise olası bir facianın önledi. Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile şoka giren sürücü M.K.’yi sağlık ekipleri Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen servis ekipleri aracın kaldırılması için gerekli önlemleri aldıktan sonra kaza yapan otobüs bir başka otobüs yardımı ile çekilerek götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (FP-GC-



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