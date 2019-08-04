Arızalanan motosikletini yol kenarında böyle yaktı

-Şahsın yanan motosikletini bırakarak gitmesi

-Vatandaş ile röportaj



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde vatandaşın seyir halindeyken arızalan motosikletini, duruma kızarak yakma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 31 Temmuz'da Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Kara yolu Yüzbaşılar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken bir anda arıza yaptı. Durumu fark eden Ş.T., duruma sinirlenerek motosikleti yolun kenarına götürdü. Ş.T., ters çevirdiği motosikleti, daha sonra ateşe verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan motosiklete müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi. O anlar güvenlik kamerasında Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahsın motosikleti ile yol kenarında durduğu görülüyor. Daha sonra motosikleti yol kenarında ters çeviren şahıs, yakıyor. Motosiklet alev alev yanarken şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.

