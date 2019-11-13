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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında - DİYARBAKIR İzle

Arızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasında - DİYARBAKIR İzle

- Polis memurunun kavşakta arızalanan aracı aracın sürücüsüyle birlikte arkadan itmesiArızalanan minibüsün polisin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasındaDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da arızalanan minibüsün trafik polisinin yardımıyla yol kenarına itilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs arıza yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatte arızalanan aracını yol kenarına itmeye çalışan sürücünün yardımına durumu fark eden kavşakta görevli polis memuru yetişti.Polis memurunun, aracı sürücü ile yol kenarına itmesi ve bir polis otomobilinin de arızalı aracı arkadan takip ederek yol emniyetini sağlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.Trafik polisinin yardımı, çevredeki vatandaşlardan da takdir gördü.

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