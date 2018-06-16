Arızalanan aracı için yardım isterken otomobil çarptı - KONYA Video
- Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Polisin kaza yerindeki incelemeleri - Karayolundan görüntülerKONYA (AA) - Konya 'da bayram ziyareti dönüşü arızalanan aracı için yardım istemek amacıyla yola çıkan kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Halit Yılmaz'ın kullandığı 03 KL 592 plakalı otomobil, Konya - Karaman karayolunun 3. kilometresinde arızalandı.Bunun üzerine yardım istemek amacıyla yola çıkan araçtaki sürücünün oğlu Mustafa Yılmaz'a (35), Uğur S. idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil çarptı.Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Kazaya şahit olan Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezinde çalıştığı öğrenilen Mustafa Yılmaz'ın ailesiyle bayram ziyaretinden merkez Meram ilçesindeki evine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Otomobil sürücüsü Uğur S, polis ekiplerince gözaltına alınırken, incelemeler sonrası Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.