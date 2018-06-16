Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Arızalanan aracı için yardım isterken otomobil çarptı - KONYA

Arızalanan aracı için yardım isterken otomobil çarptı - KONYA

- Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Polisin kaza yerindeki incelemeleri - Karayolundan görüntülerKONYA (AA) - Konya 'da bayram ziyareti dönüşü arızalanan aracı için yardım istemek amacıyla yola çıkan kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Halit Yılmaz'ın kullandığı 03 KL 592 plakalı otomobil, Konya - Karaman karayolunun 3. kilometresinde arızalandı.Bunun üzerine yardım istemek amacıyla yola çıkan araçtaki sürücünün oğlu Mustafa Yılmaz'a (35), Uğur S. idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil çarptı.Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.Kazaya şahit olan Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezinde çalıştığı öğrenilen Mustafa Yılmaz'ın ailesiyle bayram ziyaretinden merkez Meram ilçesindeki evine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Otomobil sürücüsü Uğur S, polis ekiplerince gözaltına alınırken, incelemeler sonrası Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis Cenaze Bayram Ziyareti Şahit Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı