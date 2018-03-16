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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

- Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı

Telesijeyin yolcuları fıratması

( TİFLİS ) TİFLİS

İsveç Kayak Merkezi Gesi Hamile Kadın 


- Gürcistan’daki Gudauri kayak merkezinde arıza yapan telesiyejin aniden yolcuları çelik sandalyelerden fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı. Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinin Gudauri Kayak beldesinde telesiyejde teknik arza meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinden kaynaklanan arızada telesiyej ani bir hızla yolcuları çelik sandalyelerden fırlattı. Yaşanan faciada 10 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 2 Ukraynaca, 3 Rus, 1 İsveçli ve 1 Gürcü vatandaşı bulunuyor. Aralarında hamile kadının da olduğu belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitry Kumisişvili ise olayın gerçekleştiği yere gitti.
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