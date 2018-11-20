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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Arıza yapan otomobilleri için helikopterden yardım istediler - ÇORUM

Arıza yapan otomobilleri için helikopterden yardım istediler - ÇORUM

- Havadan ve yerden yapılan denetimlerden görüntüler - Arıza yapan otomobilleri için helikopterden yardım istediler - Çorum 'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi sırasında araçlarıyla yolda kalan aileye yardım edildi - Denetimlerde Osmancık - Merzifon kara yolu kenarında çeltik tarlasında görülen anız yangını da yakındaki jandarma ekibine bildirildiÇORUM (AA) - Çorum 'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi sırasında araçlarıyla yolda kalan aileye yardım edildi.İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında havadan denetim yapıldı.İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Aykut Gürses ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Kızılkoca'nın da katıldığı denetimlerde, trafik kazalarının sıkça yaşandığı güzergahlardan Sungurlu - Çankırı kara yolu, Çankırı - Çorum kara yolu, Çorum - Laçin - Osmancık kara yolundaki yol ve sürücülerin durumları helikopterle havadan kontrol edildi.Denetime karadan 4'ü radarlı olmak üzere 13 jandarma trafik timi, 2'si Plaka Tanıma Sistemi (PTS) mobil aracı olmak üzere 10 jandarma asayiş timi ve 70 jandarma trafik ve asayiş personeli katıldı.
Denetimlerde 663 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kanununu ihlal eden 27 sürücüye 9 bin 907 lire idari para cezası kesildiği, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi.Ayrıca araç kullanan diğer yolculara, kural ihlallerinde bulunmamaları konusunda ikazda bulunularak, kazaların azaltılmasına katkı sağlanmaları hususunda yol kenarında bilgilendirme yapıldı. - El sallayarak helikopterden yardım istedilerDenetimler sırasında Çorum - Çankırı kara yolunun Eskialibey köyü kavşağında içerisinde ailenin bulunduğu bir aracın yolda kaldığı görüldü.
Trafik denetimi yapan helikopterin geçişi sırasında araçtaki ailenin el sallayarak yardım istemesi üzerine Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kızılkoca, telsizden en yakındaki trafik timine çağrı yaptı.Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekibi, aküsü bittiği için yolda kalan otomobilin çalıştırılmasına yardım etti.Denetimler esnasında Osmancık - Merzifon kara yolu kenarındaki bir çeltik tarlasında anız yakıldığını gören helikopterdekiler, durumu yakındaki jandarma ekibine bildirdi.Kent genelinde trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik kurallarına uyması hususunda havadan helikopter destekli denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

Para Cezası Trafik Kuralları Trafik Denetimi Anız Yangını Trafik Kanunu 

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