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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Arıza tramvay seferlerini aksattı (2) - İSTANBUL

Arıza tramvay seferlerini aksattı (2) - İSTANBUL

- DetaylarArıza tramvay seferlerini aksattıİSTANBUL (AA) - T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla bir süre aksadı.Metro İstanbul 'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar - Beyazıt ve Kabataş - Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.Bu arada, ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı.Tramvay seferleri normale döndü.

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