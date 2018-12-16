Arınç’tan Yunusemre’nin hizmetlerine 10 üzerinden 10 Haberi

-SALONDAN DETAY

-MEHMET ÇERÇİ'NİN KONUŞMASI

-BÜLENT ARINÇ'IN KONUŞMASI



( MANİSA ) MANİSA



- TBMM eski başkanlarından ve eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç Yunusemre Belediyesi’nin hizmetlerine tam not verdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile bir araya gelen Arınç, yapılan hizmetleri, “Yunusemre hakikaten Türkiye’de başarılı belediyelerin çok üzerinde. Başkanımız mükemmel bir iş başarmış. Bunu kabul edelim. Hizmetlerine 10 üzerinden 10 diyelim” sözleriyle değerlendirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı ağırladı. Yunuspark’ta düzenlenen toplantıya AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantıda Yunusemre Belediyesi’nin yaklaşık 5 yılda yaptığı hizmetler hakkında sunum yapıldı. Manisa’nın en büyük ilçesinde vatandaşın refah içerisinde mutlu bir şekilde yaşaması için mesai harcadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, bugün geldikleri noktada güzel işler yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



“Tüm gayretimiz şehrimiz için” Başkan Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi olarak şehrimizin imar ve inşası için inanarak çalıştık. Tüm gayretimiz şehrimiz için. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm atağı, millet çarşısı, hanım lokalleri, taziye evleri ve daha birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 12 hanım lokali, 2 gençlik merkezi, 3 çocuk ve kültür sanat merkezi, 6 kültür ve taziye evimizle kadınlarımıza, yaşlılarımıza çocuklarımıza dokunuyoruz. Kırsal kalkınma projelerimizle üreticimizi destekliyor, kurduğumuz fabrikalarla kendi taşımızı, asfaltımızı üretiyoruz. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken; gönül belediyeciliğini de unutmuyoruz. Sosyal projelerimizle toplumun tüm kesimine ulaşıyoruz. yüzlerce proje hayata geçirdik, yüzlercesi için de çalışıyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken de vatandaşımızın, mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözettik. Bu hizmetleri sizlere anlatmaktan mutluluk duyduk, sizleri ağırlamaktan şeref duyduk” dedi.

“Yunusemre mükemmel bir iş başarmış” Yapılan hizmetleri dinleyen Arınç, Yunusemre Belediyesi’nin 5 yıla pek çok köklü belediyenin yapamadığı hizmetleri sığdırdığını belirtirken; bu çalışmalarda emeği olan herkesi kutladı. Arınç burada yaptığı konuşmada, “Yunusemre Belediyesi merkezde kurulan en büyük belediye. 2 dönem parlamentoda birlikte görev yaptığımız arkadaşımız Yunusemre’ye başkan seçildi. Tabi kurucu belediye başkanı olmak zordur. Haliyle ilk bir yıl meşakkatli geçmiştir. Yunusemre Belediyesi’nin yaptıklarına baktığımızda mükemmel bir iş başardığını görüyoruz. Bu yapılan hizmetler bir ilçe belediyesinin çok üzerinde. Kıt kanaat bütçesiyle çok güzel hizmetler yapmış. Bu imkanlarla iş yapabilmek hem iyi niyetin hem de Allah’ın bereketidir. Borcu da devede kulak kadardır. Başkanımız kaynaklar yaratarak Manisa’ya güzel hizmetler kazandırmıştır” diye konuştu.

Hizmetlere 10 üzerinden 10 verdi “Ben bir Manisalı olarak yaptıklarıyla gurur duydum” diyen Arınç sözlerini şöyle tamamladı: “Yunusemre hakikaten Türkiye’de başarılı belediyelerin çok üzerinde. Bunu kabul edelim. Hizmetlerine 10 üzerinden 10 diyelim. Makyaj belediyeciliği değil eserler yapıyor. Başta başkanımız olmak üzere bu hizmetlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” Toplantı sonrasında Başkan Çerçi, Bülent Arınç’a günün anısına Ayet-i Kerime içeren ve kenarları tezhip sanatıyla işlenmiş tablo ile Arınç’ın lise yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.

