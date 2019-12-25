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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılar

Arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılar

Vatandaşların arı kovanlarını kurtarma çalışması görüntüsü

Sağanak Yağış Akalan Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu 

-su basan tarladan görüntüler ve içerisinde kalan arı kovanları
-Su basan kovanların olduğu yerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Bingöl’de soğuk hava şartlar nedeniyle arılarını Adana’ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi. İki gündür sağanak yağış etkisi altında kalan Adana’da birçok tarla sular altında kaldı. Kış şartları sebebiyle arı kolonilerini Adana’ya getiren Bingöllü arıcılar, yaşanan sel felaketinde arı kovanlarından oldu. Çevredeki vatandaşlar ise, arıcıların sular altında kalan kovanlarını kurtarmaya çalıştığı anı cep telefonu ile görüntüledi. (CNK-
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