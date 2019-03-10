Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları telef ettiler

-Muhtar Hasan Ünal Röp.

-Fotoğrafçı Ali Aşık Röportaj

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( BURSA )- Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçların içinde ateş yaktılar, hızarla kesip tahrip etiler BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçlarının gövdesinin içinde arıları kovmak için ateş yakıldı. Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrilmiş durumda. Diğeri ayakta olan devasa büyüklükteki servilerin gövdesinde hızar makinesi ile derin kesikler açıldığı görüldü.

Her iki ağacın gövdesinde derin yanıklar mevcut. 6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç olan tarihi servinin koruma altına alınıp tedavi edilmesi gerekiyor. Ağaçlar 6 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda. Arıları kovmak için ağaçların gövdesinde ateş yakıldığı öğrenildi. Elbeyli Köyü Muhtarı Hasan Ünal, "Bu serviler 700 senelik. Gövdelerinde ateş yakılmış. Müze Müdürlüğü buradaki ağaçların varlığından haberdar, ancak ilgilenen yok" dedi.

Fotoğraf tutkunu Ali Aşık ise, "Tesadüfen arkadaşlarımdan Elbeyli'de tarihi servi ağaçları olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim. Gerçekten inanılmaz bir doğa harikası. Özellikle doku çalışması açısından önemli. Muhteşem bir eser diyebilirim. Kötü tarafı ise yanmış durumda. Buranın koruma altına alınması gerekmekte. Yetkililerin bu konuda ilgisiz kalması çok üzücü" dedi.



