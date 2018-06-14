Arife Günü Edirnekapı Şehitliği şehit yakınlarıyla doldu taştı

-Ağlayan annelerden detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı İSTANBUL



- Arife Günü Edirnekapı Şehitliği şehit aileleri ve yakınlarıyla doldu taştı. Şehitlikte dua eden aileler, gözyaşlarını tutamadı. Şehit yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler ve vatandaşlar şehitliğe akın etti. Şehitlerin mezarı başında Kuran- Kerim okundu, dualar edildi. Bayramı buruk karşılayan aileler, gözyaşlarını tutamadı.

