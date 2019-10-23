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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Arıcıların kraliçesi' en iyi bal ve polenin peşinde - MUĞLA

'Arıcıların kraliçesi' en iyi bal ve polenin peşinde - MUĞLA

"Arıcıların kraliçesi" en iyi bal ve polenin peşinde - MUĞLA - Arı kovanlarından görüntü - Arzu Aldemir'in arılara bakması - Arzu Aldemir'in bal hasadı yapması - Arzu Aldemir ile röportaj"Arıcıların kraliçesi" en iyi bal ve polenin peşinde - Muğla 'da en çok kovana sahip kadın olduğu ve 31 yıldır arıcılık yaptığı için çevresinde "arıcıların kraliçesi" olarak bilinen 63 yaşındaki Arzu Aldemir, en iyi balı ve poleni üretmek için koşturuyor - Arzu Aldemir: - "Sadece bal değil, polen de üretiyorum. Bu nedenle işçi tutuyorum. Arıcılık koşturmayla oluyor. Bazı yerlerde bahar 15 - 20 gün sürüyor. Onu da kaçırırsanız yaptığınız masrafla ortada kalırsınız" - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Arzu Aldemir, Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde 'En iyi kadın arıcı' ödülünü aldı. Kendi ekonomisinin yanı sıra üretimiyle ülke ekonomisine de katkı sağlıyor"MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla 'da çevresinde "arıcıların kraliçesi" olarak bilinen, "En iyi kadın arıcı" ödülüne sahip Arzu Aldemir, il il dolaşarak en iyi balı ve poleni üretmeye çalışıyor.Aldemir, Ortaca ilçesinde yıllar önce eşinden boşandıktan sonra kardeşiyle arıcılık yapmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşinin arıcılığı bırakmasına rağmen pes etmeyen 63 yaşındaki Aldemir, yalnız başına üretime devam etti.Çalışkanlığı ve azmiyle kısa sürede kovan sayısını artıran Aldemir, Muğla 'nın en çok kovanı bulunan kadın arıcısı oldu. İlerleyen yaşına rağmen 31 yıldır arıcılığı sürdüren Aldemir, işçileri yardımıyla bal ve polen üretmek için gezgin arıcılık yapıyor. - "İşimi severek yapıyorum"Arzu Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kovan sayısının her yıl değiştiğini, şu anda 600 kovanının bulunduğunu söyledi.

Çocuklarını arıcılıktan kazandığı parayla büyütüp evlendirdiğini anlatan Aldemir, bahar neredeyse kendisinin de orada olduğunu dile getirdi.Arıcılığın hayatının bir parçası haline geldiğini vurgulayan Aldemir, çalışırken arılar soktuğunda bile artık acı hissetmemeye başladığını ifade etti.
Aldemir, mesleğinde kadın olmanın avantajını her zaman yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:"İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor. Her gittiğim yerde olumlu tepkiler alıyorum. Sadece bal değil, polen de üretiyorum. Bu nedenle işçi tutuyorum. Arıcılık koşturmayla oluyor. Bazı yerlerde bahar 15 - 20 gün sürüyor. Onu da kaçırırsanız yaptığınız masrafla ortada kalırsınız. Arıcılık zor iş. Bakımı, kovan temizliği zor oluyor. Ama ben işimi severek yapıyorum. Kendimi geliştirmek için çok uğraşıyorum. Tüm eğitim ve seminerlere katılmak için çaba gösteriyorum. Yeni bilgilerle ufkumu genişletiyorum." - "Diğer arıcılara örnek gösteriyoruz"Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de Aldemir’in yıllık ürettiği bal ve polenle örnek bir üretici olduğunu aktardı.Bir iki kamyon arıyı Anadolu'nun ücra köşelerine götürerek, her türlü doğa şartlarına göğüs germenin zorluğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:"Arzu Aldemir, Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde 'En iyi kadın arıcı' ödülünü aldı. Kendi ekonomisinin yanı sıra üretimiyle ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Üretim için kadın olarak tek başına batıdan doğuya her yere gidiyor. Kendisini diğer arıcılara örnek gösteriyoruz."

Asad Ermeni Muhabir Irak 

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