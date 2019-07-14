Arıcı değil endeks okuma görevlisi

-- Arıcılık kıyafetini giyinmesi ve endeksi okuması

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( BAYBURT - ÖZEL) BAYBURT



- Kesintisiz enerji sloganıyla elektrik dağıtım hizmeti veren Aras elektrik personeli, kışın dondurucu soğuk ve fırtınalara karşı mücadele verirken yaz aylarında da farklı güçlükler içinde görev yapıyor. Aras EDAŞ personeli, aldıkları iş güvenliği eğitimleri sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukların her daim önüne geçiyor. Kimi zaman kırsalda köpek saldırıları, kimi zaman da zor doğa koşulları altında görev yapan Aras EDAŞ personelinin bu seferki görevi binlerce arı içine girerek endeks okumak. Objektife yansıyan bal üretimi yapan bir arıcı değil, kırsalda arıcıların elektrik saatini okumak için mücadele veren endeks personeli. Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu Köyü kırsalında görev yapan Aras EDAŞ personeli, endeks okurken arıların saldırısına maruz kalmamak için önlem alarak arıcıların kıyafetleri giydi. Aldığı önlem sayesinde sorun yaşamadan arıların içinden geçerek elektrik saatini okuyan personel, “Aldığımız eğitimler ile her türlü şart ve koşulda görev yaparken iş güvenliğinden taviz vermiyoruz. Koşullar ne olursa olsun tedbirimizi alarak görevimizi yerine getiriyoruz. Bölgemize Karadeniz’den gelen arıcılar yaz boyunca üretim yapıyorlar. Aras EDAŞ olarak onlara da hizmet verme mecburiyetindeyiz “diye konuştu.



